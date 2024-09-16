Хуан Тоскано-Андерсон пояснил свои слова по поводу «чертовой Евролиги»
Форвард сборной G-лиги Хуан Тоскано-Андерсон произнес эмоциональную речь во время тайм-аута в финальном матче Межконтинентального кубка ФИБА против испанской «Уникахи».
«Наша мечта – это не чертова ACB или чертова Евролига. Наша цель – попасть в НБА и зарабатывать миллионы долларов. То, что они делают с нами, недопустимо. Мы должны перевернуть ситуацию немедленно», – сказал бывший игрок «Голден Стэйт».
«Уникаха» обыграла сборную G-лиги со счетом 75:60 и стала победителем турнира.
После игры Тоскано-Андерсон в соцсетях пояснил сказанное во время тайм-аута.
«Я знаю об уровне таланта и конкуренции в этих лигах. Мои слова не были проявлением неуважения к командам/лигам. Только хотел напомнить товарищам по команде, что НБА – это самый высокий уровень, а чтобы быть в лучшей лиге в мире, нужно бороться на площадке и соревноваться на высоком уровне», – написал мексиканец.
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