Кендрик Перри: «За вычетом НБА сильнейшие турниры проходят в Европе»
Кендрик Перри высказался после победы «Уникахи».
Испанский клуб разгромил «Аль-Рияди» и вышел в финал Межконтинентального кубка в Сингапуре. Разыгрывающий «Уникахи» Кендрик Перри прокомментировал грядущее противостояние, ответив на слова Хуана Тоскано-Андерсона, заявившего, что G-лига – сильнейший турнир после НБА.
«У нас нет предпочтений по сопернику. За вычетом НБА, со всем уважением, сильнейшие турниры проходят в Европе, так что не имеет особого значения, с кем мы столкнемся. Беспокоимся только о том, что под нашим контролем. Так мы подходим к игре, и, думаю, у нас все будет в порядке», – заявил Перри.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Gigantes del Basket в сети X
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