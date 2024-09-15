Дилан Озетковски ответил Хуану Тоскано-Андерсону: «Мнение – как жопа, есть у всех»
Дилан Озетковски отреагировал на слова Хуана Тоскано-Андерсона.
«Я слышал поговорку, извините за мой французский, мнение – как жопа, есть у всех. Так что он имеет право на свое мнение. У нас есть право на свое. Можете считать, что в Сингапуре лучший баскетбол или второй баскетбол в мире, это ваше право.
Здорово, что у него такой уровень уверенности в себе и парнях из G-лиги. Мы тоже уверены в себе, и я считаю, что мы дали отличный ответ», – сказал центровой «Уникахи».
Ранее Тоскано-Андерсон заявил, что G-лига – второй по силе чемпионат в мире.
«Уникаха» обыграла сборную G-лиги со счетом 75:60 в финале Межконтинентального кубка. Озетковски был признан MVP турнира.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
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