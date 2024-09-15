«Наша цель – попасть в НБА и зарабатывать миллионы долларов». Хуан Тоскано-Андерсон пытался воодушевить партнеров по сборной G-лиги
Хуан Тоскано-Андерсон пытался мотивировать партнеров по сборной G-лиги.
Форвард сборной G-лиги Хуан Тоскано-Андерсон произнес эмоциональную речь во время тайм-аута в финальном матче Межконтинентального кубка ФИБА против испанской «Уникахи».
«Наша мечта – это не чертова ACB или чертова Евролига. Наша цель – попасть в НБА и зарабатывать миллионы долларов. То, что они делают с нами, недопустимо. Мы должны перевернуть ситуацию немедленно», – сказал бывший игрок «Голден Стэйт».
«Уникаха» обыграла сборную G-лиги со счетом 75:60 и стала победителем турнира.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
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