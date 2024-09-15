Кейтлин Кларк установила рекорд WNBA по количеству очков, набранных новичком

Кейтлин Кларк установила очередной рекорд женской НБА.

Защитница «Индианы » стала рекордсменкой WNBA по количеству очков, набранных в дебютном сезоне в лиге.

Кларк установила рекорд во время воскресного матча против «Далласа », забросив трехочковый за 2:51 до конца третьей четверти. Она превзошла рекорд бывшей звезды «Миннесоты» Сеймон Огастус (744 очка), который держался 18 лет.