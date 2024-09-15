Кейтлин Кларк установила рекорд WNBA по количеству очков, набранных новичком
Кейтлин Кларк установила очередной рекорд женской НБА.
Защитница «Индианы» стала рекордсменкой WNBA по количеству очков, набранных в дебютном сезоне в лиге.
Кларк установила рекорд во время воскресного матча против «Далласа», забросив трехочковый за 2:51 до конца третьей четверти. Она превзошла рекорд бывшей звезды «Миннесоты» Сеймон Огастус (744 очка), который держался 18 лет.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: USA Today
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