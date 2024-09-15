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Кейтлин Кларк установила рекорд WNBA по количеству очков, набранных новичком

Кейтлин Кларк установила очередной рекорд женской НБА.

Защитница «Индианы» стала рекордсменкой WNBA по количеству очков, набранных в дебютном сезоне в лиге.

Кларк установила рекорд во время воскресного матча против «Далласа», забросив трехочковый за 2:51 до конца третьей четверти. Она превзошла рекорд бывшей звезды «Миннесоты» Сеймон Огастус (744 очка), который держался 18 лет.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: USA Today
Сеймон Огастус
logoженская НБА
Индиана жен
Даллас жен
logoКейтлин Кларк
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