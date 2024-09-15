«Расписание было согласовано с менеджментом клубов». Илона Корстин объяснила, почему «Црвена Звезда» и «Зенит» сыграли три матча за три дня

Илона Корстин объяснила расписание Суперкубка Единой лиги ВТБ.

— Представители «Зенита» и «Црвены Звезды» жаловались на расписание, так как в отличие от конкурентов играли три дня подряд. Можно учесть этот момент на следующий год?

— Расписание было согласовано с менеджментом клубов. Если говорить про «Црвену Звезду », то в первый день Суперкубка они проводили товарищеский матч в Афинах. Мы предлагали им различные варианты расписания, но в итоге руководители клуба приняли решение, что приедут, позднее, но сыграют три игры подряд.

С менеджментом «Зенита » мы также обсудили этот момент и пришли к взаимопониманию. Хотя у них ситуация была немного другая. Все-таки мы больше ориентировались на иностранные клубы. Они прилетели к нам в столь непростое время, помогли сохранить международную повестку. Кстати, мы получили много положительных отзывов и от «Бешикташа», и от «Црвены Звезды». Также мы пригласили на Суперкубок большое количество иностранных журналистов, которые давали позитивные отклики о нашем турнире.

— Ваш главный вывод по Суперкубку?

— Со своей стороны довольна, что на Суперкубке наши команды получили возможность проверить свои силы с командой Евролиги и полуфиналистом прошлого сезона Еврокубка. Рада, что наши команды оказались сильнее. То есть по спортивному уровню наши топ-клубы находятся на высоте и вполне могли бы играть в Евролиге и Еврокубке. Так что, несмотря на ограничения, уровень баскетбола в Лиге ВТБ не падает, – сказала генеральный директор Единой лиги ВТБ.