«Сан-Антонио» отчислит Джамари Буея

Джамари Буей покинет «Сан-Антонио».

«Сперс» приняли решение расторгнуть двусторонний контракт с разыгрывающим (25 лет, 188 см).

В прошлом сезоне Буей выступал в G-лиге, набирая 17,1 очка, 7,3 передачи, 6,0 подбора, 2,1 перехвата и 1,4 блок-шота в среднем за матч.