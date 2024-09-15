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«Сан-Антонио» отчислит Джамари Буея

Джамари Буей покинет «Сан-Антонио».

«Сперс» приняли решение расторгнуть двусторонний контракт с разыгрывающим (25 лет, 188 см).

В прошлом сезоне Буей выступал в G-лиге, набирая 17,1 очка, 7,3 передачи, 6,0 подбора, 2,1 перехвата и 1,4 блок-шота в среднем за матч.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт журналиста HoopsHype Майкла Скотто в соцсети X
переходы
logoСан-Антонио
logoНБА
Джамари Буей
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