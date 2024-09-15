Ральф Сэмпсон: «Виктор Вембаньяма играет против маленьких людей»

Ральф Сэмпсон обсудил форварда «Сперс» Виктора Вембаньяму.

«У него превосходные навыки. Судя по всему, отличная рабочая этика. Но ему не нужно играть под кольцом, если бы пришлось, это был бы совсем другой баскетбол. Но сейчас нет «больших», которые могли бы ему противостоять. Он играет против маленьких людей.

Нам приходилось бороться с Терри Каммингсом, Эй Си Грином , Каримом Абдул-Джаббаром и Артисом Гилмором. Настоящие мужики, которые надирали задницу под кольцом. Нужно было показывать нечто подобное и бороться с ними наравне, потому что они не давали бросать. Игра слишком сильно изменилась», – заключил член Зала славы.