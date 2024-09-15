  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
2

Кендрик Перкинс назвал Кавая Ленарда лучшим игроком, не получавшим награды MVP сезона

Кендрик Перкинс выбрал лучшего баскетболиста, не становившегося MVP.

«Кавай Ленард. Одни из лучших выступлений в плей-офф в истории баскетбола, которые разрушили пару команд.

Он заставил Леброна Джеймса выдохнуться, когда играл за «Сперс». В финале за «Торонто» завоевал первый титул в истории клуба. Остановлюсь на нем», – заключил эксперт ESPN.

Ленард завоевал 2 титула чемпиона НБА, 2 раза становился MVP финала, 6 раз попадал в символические сборные сезона и 6 раз был выбран на Матч всех звезд НБА.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NbaOnESPN
logoКендрик Перкинс
logoСан-Антонио
logoТоронто
logoНБА
logoКавай Ленард
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кендрик Перкинс стал единственным, кто не включил Брэндона Миллера в символические сборные новичков в своем бюллетене
324 мая, 15:12
Аллилуйя, НБА возвращается! Давайте решим, за кого поболеть в новом сезоне
6724 октября 2023, 16:50
НБА. Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» выиграть у «Портленда», Эмбиид набрал 41 очко в победной для «Филадельфии» встрече с «Клипперс» и другие результаты
10318 января 2023, 06:23
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Межконтинентальный кубок ФИБА. «Уникаха» обыграла сборную G-лиги в финале, «Тасмания» победила «Аль-Рияди» в игре за 3-е место
9 минут назад
Тим Леглер назвал Клэя Томпсона наиболее вероятным претендентом на «возвращение» сезона
2сегодня, 12:05
Кристиан Браун о Расселе Уэстбруке: «Его манера игры, прямые проходы, агрессия, жесткость. Учился играть у подобных парней»
1сегодня, 10:59
Единая лига ВТБ выложила подборку лучших моментов MVP Суперкубка Алексы Аврамовича из ЦСКА
сегодня, 09:59Видео
Трехочковый бросок Антониуса Кливленда под сирену в матче против «Бешикташа» – лучший момент заключительного игрового дня Суперкубка Лиги ВТБ
сегодня, 09:54Видео
Клэй Томпсон: «Поход «Далласа» за титулом 2011 года очень вдохновляет»
9сегодня, 09:18
Ральф Сэмпсон: «Виктор Вембаньяма играет против маленьких людей»
5сегодня, 08:59
Ральф Сэмпсон о Боле Боле: «Талант элитного уровня, может поменять свою игру, но это потребует тяжелого труда»
1сегодня, 08:44
Брэндин Подземски о планах «Голден Стэйт» на сезон: «Собираемся сделать то, чего никто от нас не ждет»
12сегодня, 08:16
Илона Корстин: «Суперкубок показал, что уровень чемпионата Единой Лиги ВТБ в предстоящем сезоне будет высоким, а матчи интересными»
2сегодня, 07:40
Ко всем новостям
Последние новости
Кендрик Перкинс считает «Майами» первым претендентом на смену курса по ходу сезона НБА
1сегодня, 11:23
Джеймс Джонсон: «Деррик Роуз – один из самых забавных парней, которых я встречал»
сегодня, 10:30
Кристиан Колоко о присоединении к «Лейкерс»: «Бог все делает вовремя»
сегодня, 08:33
ФИБА провела церемонию включения 8 новых членов, включая Предрага Стояковича и Реджи Миллера, в Зал славы
1сегодня, 07:55
«Отработав несколько прекрасных циклов, летим на сборы в Китай». Антон Понкрашов выложил новый выпуск своего шоу
сегодня, 07:19Видео
Женская НБА. «Индиана» сыграет с «Далласом», «Нью-Йорк» примет «Миннесоту» и другие матчи
сегодня, 06:35
Юри Коллинз присоединился к тренировочному лагерю «Голден Стэйт»
1сегодня, 05:15
«Спасибо «Кавальерс». Саванна Джеймс поблагодарила клуб за выбор Леброна Джеймса на драфте-2003, сохранивший их отношения
2сегодня, 04:40
Андрей Ватутин об Алексе Аврамовиче: «Не надо рассчитывать, что приехал волшебник»
вчера, 21:03
Кайри Ирвинг поставил на аватар фотографию, где он стоит на логотипе «Бостона»
9вчера, 20:53Фото