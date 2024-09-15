Кендрик Перкинс назвал Кавая Ленарда лучшим игроком, не получавшим награды MVP сезона

Кендрик Перкинс выбрал лучшего баскетболиста, не становившегося MVP.

«Кавай Ленард . Одни из лучших выступлений в плей-офф в истории баскетбола, которые разрушили пару команд.

Он заставил Леброна Джеймса выдохнуться, когда играл за «Сперс». В финале за «Торонто » завоевал первый титул в истории клуба. Остановлюсь на нем», – заключил эксперт ESPN.

Ленард завоевал 2 титула чемпиона НБА, 2 раза становился MVP финала, 6 раз попадал в символические сборные сезона и 6 раз был выбран на Матч всех звезд НБА .