Кендрик Перкинс назвал Кавая Ленарда лучшим игроком, не получавшим награды MVP сезона
Кендрик Перкинс выбрал лучшего баскетболиста, не становившегося MVP.
«Кавай Ленард. Одни из лучших выступлений в плей-офф в истории баскетбола, которые разрушили пару команд.
Он заставил Леброна Джеймса выдохнуться, когда играл за «Сперс». В финале за «Торонто» завоевал первый титул в истории клуба. Остановлюсь на нем», – заключил эксперт ESPN.
Ленард завоевал 2 титула чемпиона НБА, 2 раза становился MVP финала, 6 раз попадал в символические сборные сезона и 6 раз был выбран на Матч всех звезд НБА.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NbaOnESPN
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости