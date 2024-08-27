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Игор Кокошков: «Никола Йокич должен был быть 4-кратным MVP. Может быть, станет в следующем сезоне»

Игор Кокошков поделился мыслями об участниках прощального матча Горана Драгича

«Никола Йокич должен был быть 4-кратным MVP. Может быть, станет в следующем сезоне. Разнообразие его навыков всегда будет наиболее полезной его чертой. В следующие 13 лет он проведет впечатляющую карьеру, после которой мы причислим его к величайшим игрокам всех времен. Нет лучших послов Сербии, чем Новак Джокович и Никола Йокич. Спроси случайного человека в Нью-Йорке. Все знают Джокера и Джоковича. Не могу быть уверен насчет кого-либо еще.

Богдан Богданович всегда был готов играть за сборную Сербии, отвечал на вызовы, демонстрировал эмоции, которые находили отклик среди людей. Ему все благодарны. Он на пороге рекордов сборной и ФИБА. Настоящий капитан. Всегда был трудягой. Понимает и слушает свое тело. Очень рационально подходит к тренировкам и матчам. Подстроился к возрасту так, как это сделал Драгич в его возрасте. Это наш балканский путь.

Возможно, я бы не взял на себя руководство сборной Словении в 2016 году, если бы не знал Горана Драгича, у которого тогда было 2 года, чтобы добиться чего-то со сборной. Между нами сложилась эта взаимосвязь. Мы решили сделать все вместе. Место в сборной Словении и так было заманчивым, но его голос стал для меня решающим», – рассказал Кокошков.

Тренер руководил сборной Словении на Евробаскете-2017 и привел команду к победе на турнире. Горан Драгич получил награду MVP.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Meridian Sport
logoНовак Джокович
logoГоран Драгич
logoИгор Кокошков
logoБогдан Богданович
logoНикола Йокич
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