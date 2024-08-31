Дарко Раякович: «Богдан Богданович может легко отыграть в НБА еще 6-7 сезонов»

Дарко Раякович отдал должное Богдану Богдановичу

Главный тренер «Торонто» считает, что 32-летний защитник «Атланты» способен надолго задержаться в лиге.

«Его преданность игре невероятна. Богдан уделяет много внимания диете, очень хорошо заботится о своем теле. С каждым сезоном он становится лучше физически.

Богданович может легко отыграть в НБА еще 6-7 сезонов. Мне тяжело готовиться к матчам, когда мы играем против него. У него всегда улыбка на лице, ему очень нравится играть в баскетбол. Я его большой поклонник», – заявил Раякович.