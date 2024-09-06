«Никс» не намерены подписывать Райана Арчидиаконо

Райан Арчидиаконо, скорее всего, не вернется в «Нью-Йорк»

Член чемпионской команды Виллановы покинул «Никс» в прошлом сезоне в результате обмена Бояна Богдановича и Алека Беркса после 20 матчей подряд без набранных очков. Защитник заканчивал прошлый сезон в фарм-клубе «Чикаго».

Разговоры о возвращении друга Джейлена Брансона в «Нью-Йорк» возобновились после обмена Микэла Бриджеса, еще одного члена университетской команды. Источники близкие к клубу сообщают, что «Никс» не намерены возобновлять сотрудничество с баскетболистом.

У «Нью-Йорка» на данный момент осталось одно стандартное место в составе. Наиболее проблематичной для клуба после потери Айзейи Хартенштайна является позиция запасного центрового.