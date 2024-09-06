«Никс» не намерены подписывать Райана Арчидиаконо
Райан Арчидиаконо, скорее всего, не вернется в «Нью-Йорк»
Член чемпионской команды Виллановы покинул «Никс» в прошлом сезоне в результате обмена Бояна Богдановича и Алека Беркса после 20 матчей подряд без набранных очков. Защитник заканчивал прошлый сезон в фарм-клубе «Чикаго».
Разговоры о возвращении друга Джейлена Брансона в «Нью-Йорк» возобновились после обмена Микэла Бриджеса, еще одного члена университетской команды. Источники близкие к клубу сообщают, что «Никс» не намерены возобновлять сотрудничество с баскетболистом.
У «Нью-Йорка» на данный момент осталось одно стандартное место в составе. Наиболее проблематичной для клуба после потери Айзейи Хартенштайна является позиция запасного центрового.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: SNY
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