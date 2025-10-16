Жан Монтеро готов к матчу «Валенсии» против «Монако»

22-летний разыгрывающий вернулся после травмы и поможет команде в Евролиге.

Ключевой игрок «Валенсии» Жан Монтеро пропустил старт сезона из-за травмы пальца, но теперь вернулся в строй и, как ожидается, сыграет в пятом туре Евролиги против прошлогодних финалистов «Монако».

В прошлом сезоне Монтеро выступал за «Валенсию» в Еврокубке, сыграв 17 матчей и набирая в среднем 13,2 очка, 2,9 подбора и 5,3 передачи за 22 минуты на площадке.

Матч «Монако » – «Валенсия » состоится 17 октября в 20.30 по московскому времени.