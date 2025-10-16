Даг Кристи о травме Сабониса: «Никогда не хочется видеть, как травмируется ваша звезда. Надеюсь, это не что-то серьезное»

Главный тренер «Сакраменто» прокомментировал повреждение литовского центрового.

«Слушайте, никогда не хочется видеть, как ваш звездный игрок получает травму, точка. Я не могу строить догадки, что именно с ним случилось. Надеюсь, что ничего серьезного.

До первого матча у нас есть время, но такие вещи просто неприятно видеть. Но это часть нашей работы. То же самое с Киганом (Мюррэем). Как бы досадно это ни было, это просто часть нашей игры», – сказал Даг Кристи .

Домантас Сабонис получил травму задней поверхности правого бедра в матче с «Клипперс»