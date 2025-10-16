  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Даг Кристи о травме Сабониса: «Никогда не хочется видеть, как травмируется ваша звезда. Надеюсь, это не что-то серьезное»
1

Даг Кристи о травме Сабониса: «Никогда не хочется видеть, как травмируется ваша звезда. Надеюсь, это не что-то серьезное»

Главный тренер «Сакраменто» прокомментировал повреждение литовского центрового.

«Слушайте, никогда не хочется видеть, как ваш звездный игрок получает травму, точка. Я не могу строить догадки, что именно с ним случилось. Надеюсь, что ничего серьезного.

До первого матча у нас есть время, но такие вещи просто неприятно видеть. Но это часть нашей работы. То же самое с Киганом (Мюррэем). Как бы досадно это ни было, это просто часть нашей игры», – сказал Даг Кристи.

Домантас Сабонис получил травму задней поверхности правого бедра в матче с «Клипперс»

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?7484 голоса
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Sacramento Bee
logoСакраменто
logoДомантас Сабонис
Даг Кристи
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Брайан Уиндхорст: «Деннис Шредер и Расселл Уэстбрук сменили столько команд не просто так»
3сегодня, 18:47
Домантас Сабонис получил травму задней поверхности правого бедра в матче с «Клипперс»
сегодня, 09:59
НБА. Предсезонные матчи. 37:8 в 4-й четверти помогли «Далласу» разгромить «Лейкерс», «Сакраменто» крупно уступил «Клипперс» и другие результаты
15сегодня, 06:30
Главные новости
Джейден Айви выбыл как минимум на 4 недели
8 минут назад
Кармело Энтони об Энтони Эдвардсе: «Когда он начнет доминировать в посте – это будет совершенно новый уровень»
22 минуты назад
Дэвид Адельман о совместной игре Йокича и Валанчюнаса: «Мне было очень забавно смотреть это в записи»
38 минут назад
Евролига. «Милан» отыграл отставание в 16 очков и победил «Жальгирис», «Фенербахче» играет с «Баварией» и другие матчи
9сегодня, 19:02Live
Брайан Уиндхорст: «Деннис Шредер и Расселл Уэстбрук сменили столько команд не просто так»
3сегодня, 18:47
НБА рассматривает Лондон и Париж как ключевые города для своего европейского проекта
2сегодня, 18:05
НБА. Предсезонные матчи. «Орландо» сыграет с «Новым Орлеаном», «Атланта» примет «Хьюстон» и другие матчи
сегодня, 17:40
«Шарлотт» отчислил Спенсера Динуидди
8сегодня, 17:19
Дайсон Дэниэлс рассчитывает на пятилетний контракт на 150 млн долларов (ESPN)
8сегодня, 17:02
Брэндон Ингрэм: «В Кобе было что-то особенное. В конце каждой игры ты всегда ожидал от него чего-то невероятного»
1сегодня, 16:48
Ко всем новостям
Последние новости
«Мемфис» подписал Нэйта Хинтона и отчислил Чарли Брауна
сегодня, 19:23
Еврокубок. «Лондон» принимает «Тренто»
сегодня, 18:49Live
Рон Харпер-младший подписал двусторонний контракт с «Бостоном»
сегодня, 18:17
Жан Монтеро готов к матчу «Валенсии» против «Монако»
сегодня, 17:33
«В финале будут играть ЦСКА и УНИКС». Никита Загдай и Антон Понкрашов поделились прогнозами на новый сезон Лиги ВТБ
2сегодня, 15:50Видео
Ненад Димитриевич пропустит около месяца из-за перелома пальца ноги
сегодня, 14:46
Остоя Мияйлович: «Партизану» не хватает одного «большого», но возьмем только того, кто принесет результат»
сегодня, 11:14
Чейссон Рэндл присоединится к «Лондону»
сегодня, 10:24
«Валенсия» не стала продлевать сотрудничество с Ике Ироэгбу
сегодня, 10:13
G-лига объявила о новом долгосрочном коллективном соглашении
2сегодня, 08:25