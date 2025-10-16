Даг Кристи о травме Сабониса: «Никогда не хочется видеть, как травмируется ваша звезда. Надеюсь, это не что-то серьезное»
Главный тренер «Сакраменто» прокомментировал повреждение литовского центрового.
«Слушайте, никогда не хочется видеть, как ваш звездный игрок получает травму, точка. Я не могу строить догадки, что именно с ним случилось. Надеюсь, что ничего серьезного.
До первого матча у нас есть время, но такие вещи просто неприятно видеть. Но это часть нашей работы. То же самое с Киганом (Мюррэем). Как бы досадно это ни было, это просто часть нашей игры», – сказал Даг Кристи.
Домантас Сабонис получил травму задней поверхности правого бедра в матче с «Клипперс»
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?7484 голоса
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Sacramento Bee
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости