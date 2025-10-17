Видео
1

Кейонте Джордж красиво отзащищался против броска Райана Рупера, выписав блок-шот

Джордж продемонстрировал свой вертикальный прыжок.

В предсезонной игре с «Портлендом» защитник «Юты» стал автором впечатляющего блок-шота, не дав защитнику «Блэйзерс» Райану Руперу завершить атаку.

По итогам встречи Джордж стал самым результативным игроком своей команды – 20 очков (7 из 11 с игры, 3 из 6 трехочковых, 3 из 3 штрафных), а «Джаз» одолели соперника – 132:129.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?8223 голоса
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
logoЮта
logoПортленд
logoРайан Рупер
logoНБА
logoБаскетбол - видео
logoКейонте Джордж
предсезонные матчи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Уокер Кесслер забил трехочковый, заблокировал трехочковый и убежал в быстрый отрыв
3сегодня, 05:15Видео
«Юта» совершила рывок 13:4 за последние 3 минуты четвертой четверти и вырвала победу у «Портленда»
сегодня, 04:58Видео
Эйс Бэйли испытывает проблемы с обоими коленями из-за тендинита
114 октября, 13:46
Главные новости
Пол Пирс: «Стеф Карри – величайший снайпер? Ну, я победил его. Кто величайший бомбардир? Кевин Дюрэнт? Я могу делать все то же, что и он»
722 минуты назад
Расселл Уэстбрук в своем 18-м сезоне будет выступать под номером «18»
2сегодня, 06:25
Брайан Уиндхорст: «Кайри Ирвинг – самый лучший и наиболее совместимый партнер, который когда-либо был у Леброна»
1сегодня, 06:12
Кейд Каннингем оформил дабл-дабл (16 очков и 12 передач) в матче с «Вашингтоном»
сегодня, 05:44Видео
Рид Шеппард набрал 29+6+6 в игре с «Атлантой»
1сегодня, 05:27Видео
Уокер Кесслер забил трехочковый, заблокировал трехочковый и убежал в быстрый отрыв
3сегодня, 05:15Видео
«Юта» совершила рывок 13:4 за последние 3 минуты четвертой четверти и вырвала победу у «Портленда»
сегодня, 04:58Видео
Зайон Уильямсон исполнил «мельницу», затем навесил Трэю Мерфи на его «мельницу»
3сегодня, 04:37Видео
НБА. Предсезонные матчи. 32 очка Гранта не спасли «Портленд» от поражения в матче с «Ютой», Шеппард (29) и Окоги (28) помогли «Хьюстону» разгромить «Атланту» и другие результаты
6сегодня, 04:20
Шэмса Чарания: «Пол Джордж вряд ли сыграет в первом матче сезона»
13вчера, 21:14
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. «Лондон» уверенно обыграл «Тренто»
вчера, 20:36
«Мемфис» подписал Нэйта Хинтона и отчислил Чарли Брауна
вчера, 19:23
Даг Кристи о травме Сабониса: «Никогда не хочется видеть, как травмируется ваша звезда. Надеюсь, это не что-то серьезное»
1вчера, 19:06
Рон Харпер-младший подписал двусторонний контракт с «Бостоном»
вчера, 18:17
Жан Монтеро готов к матчу «Валенсии» против «Монако»
вчера, 17:33
«В финале будут играть ЦСКА и УНИКС». Никита Загдай и Антон Понкрашов поделились прогнозами на новый сезон Лиги ВТБ
2вчера, 15:50Видео
Ненад Димитриевич пропустит около месяца из-за перелома пальца ноги
вчера, 14:46
Остоя Мияйлович: «Партизану» не хватает одного «большого», но возьмем только того, кто принесет результат»
вчера, 11:14
Чейссон Рэндл присоединится к «Лондону»
вчера, 10:24
«Валенсия» не стала продлевать сотрудничество с Ике Ироэгбу
вчера, 10:13