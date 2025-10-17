Кейонте Джордж красиво отзащищался против броска Райана Рупера, выписав блок-шот

Джордж продемонстрировал свой вертикальный прыжок.

В предсезонной игре с «Портлендом » защитник «Юты» стал автором впечатляющего блок-шота, не дав защитнику «Блэйзерс» Райану Руперу завершить атаку.

По итогам встречи Джордж стал самым результативным игроком своей команды – 20 очков (7 из 11 с игры, 3 из 6 трехочковых, 3 из 3 штрафных), а «Джаз» одолели соперника – 132:129.