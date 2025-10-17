«Юта» совершила рывок 13:4 за последние 3 минуты четвертой четверти и вырвала победу у «Портленда»

«Джаз» обыграли «Блэйзерс» в близкой концовке.

В предсезонном матче с «Ютой» «Портленд » вел «+6» за три минуты до конца (125:119). Однако за оставшееся время «Блэйзерс» удалось набрать только 4 очка, в то время как «Джаз» смогли отыграться и выйти вперед, набрав 13 очков.

Победным стал дальний бросок Святослава Михайлюка за 21,4 секунды до конца. Мо Бамба двумя точными штрафными установил окончательный счет – 132:129.