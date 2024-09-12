Желько Обрадович: «В прошлом году нас покинули два игрока. Один из них победил в Евролиге, второй играл в финале НБА»

Желько Обрадович рассказал о новом составе «Партизана».

«В прошлом году от нас ушли два игрока. Один из них стал чемпионом Евролиги (Матиас Лессор ), второй играл в финале НБА (Данте Экзам ). Они были очень важны для нас. В итоге нам пришлось поменять всю команду, хоть такого плана и не было. Некоторые захотели уйти. И лучше идти им навстречу.

Мы отсмотрели не менее 80 баскетболистов. Иногда игроки оказываются лучше, чем ты ожидаешь, иногда разочаровывают. Но если подписал кого-то, нужно в них верить.

Недавно 7 баскетболистов сами остались на бросковую тренировку после основной. Этого не происходило в последние три года в «Партизане ». Это нацеленность на результат. Лучшие игроки, которых я тренировал, приходили с утра и делали по 500 бросков минимум», – заключил Обрадович .