Желько Обрадович: «В прошлом году нас покинули два игрока. Один из них победил в Евролиге, второй играл в финале НБА»
Желько Обрадович рассказал о новом составе «Партизана».
«В прошлом году от нас ушли два игрока. Один из них стал чемпионом Евролиги (Матиас Лессор), второй играл в финале НБА (Данте Экзам). Они были очень важны для нас. В итоге нам пришлось поменять всю команду, хоть такого плана и не было. Некоторые захотели уйти. И лучше идти им навстречу.
Мы отсмотрели не менее 80 баскетболистов. Иногда игроки оказываются лучше, чем ты ожидаешь, иногда разочаровывают. Но если подписал кого-то, нужно в них верить.
Недавно 7 баскетболистов сами остались на бросковую тренировку после основной. Этого не происходило в последние три года в «Партизане». Это нацеленность на результат. Лучшие игроки, которых я тренировал, приходили с утра и делали по 500 бросков минимум», – заключил Обрадович.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Euronews
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