Рид Шеппард набрал 29+6+6 в игре с «Атлантой»

Второгодка «Хьюстона» провел отличный предсезонный матч.

За 29 минут на паркете во встрече с «Хоукс» Шеппард отметился 29 очками, реализовав 12 из 22 бросков с игры, включая 5 из 13 трехочковых.

Также на счету 21-летнего защитника 6 подборов, 6 передач при 2 потерях, 4 перехвата и 3 блок-шота.

«Рокетс» разобрались с соперником – 133:115.