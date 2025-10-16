Ненад Димитриевич пропустит около месяца из-за перелома пальца ноги

Северомакедонский разыгрывающий «Зенита» получил травму.

Как сообщает Telegram-канал «Свободный агент», Ненад Димитриевич получил перелом пальца на ноге и пропустит примерно месяц.

27-летний Димитриевич этим летом присоединился к «Зениту », подписав двухлетний контракт. В составе сине-бело-голубых он успел сыграть два матча Единой лиги ВТБ, набирая в среднем 9,5 очка, 2 подбора и 3 передачи за 21 минуту на площадке.