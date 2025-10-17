Видео
Уокер Кесслер забил трехочковый, заблокировал трехочковый и убежал в быстрый отрыв

Центровой «Джаз» продемонстрировал свои умения.

В предсезонной игре с «Портлендом» Кесслеру удалась серия успешных моментов: после собственного забитого трехочкового 213-сантиметровый центровой помешал дальней попытке Джерами Гранта и завершил быструю атаку броском сверху.

По итогам встречи на счету 24-летнего баскетболиста 14 очков (6 из 9 с игры), 10 подборов, 8 передач, 2 перехвата и 2 блок-шота за 26 минут на паркете. «Джаз» обыграли «Блэйзерс» – 132:129.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
