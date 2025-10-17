Кейд Каннингем оформил дабл-дабл (16 очков и 12 передач) в матче с «Вашингтоном»
Разыгрывающий «Детройта» демонстрирует отличную форму в предсезонке.
Во встрече с «Уизардс» Каннингем записал на свой счет дабл-дабл: 16 очков (6 из 10 с игры, 3 из 4 трехочковых, 4 из 4 штрафных) и 12 результативных передач при 2 потерях.
Также звездный защитник отметился 1 подбором, 2 перехватами и 1 блок-шотом за 24 минуты на площадке.
«Пистонс» разгромили соперника – 119:98.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?8083 голоса
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
