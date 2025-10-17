  • Спортс
Брайан Уиндхорст: «Кайри Ирвинг – самый лучший и наиболее совместимый партнер, который когда-либо был у Леброна»

Уиндхорст считает, что Ирвинг идеально подходил Джеймсу.

«По моему мнению, самым лучшим и наиболее совместимым партнером, который когда-либо был у Леброна, является Кайри Ирвинг.

Бывали моменты, когда Джеймс и Уэйд были потрясающими, были моменты, когда с ним и Энтони Дэвисом было невозможно справиться. Но парень, который лучше всего подходил к его набору навыков, – это Кайри, потому что ему нужен человек, который может владеть мячом, но при этом также великолепен и без мяча.

Одной из вещей, которую Леброн довел до совершенства в годы игры с Кайри, был отдых во время матча. Он был очень рад позволить Кайри вести игру в определенные моменты, просто Леброн был главным за столом. Но это немного раздражало Кайри и способствовало его желанию уйти», – добавил эксперт.

Партнерство Джеймса и Ирвинга принесло «Кливленду» один чемпионский титул, когда они отыгрались со счета 1-3 и победили «Голден Стэйт» в финале 2016 года.

Вскоре после этого они расстались: Джеймс с тех пор выиграл еще один чемпионат, Ирвингу сделать это пока не удалось.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: NBA Analysis
logoКайри Ирвинг
Брайан Уиндхорст
logoНБА
logoЛеброн Джеймс
