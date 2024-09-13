Бруно Кабокло о переходе в «Хапоэль»: «Все клубы подписали нужных игроков, это был единственный оставшийся хороший вариант»

Бруно Кабокло рассказал о своем межсезонье.

«Я поздно принял решение. После окончания сезона Евролиги я попытался вернуться в НБА, но решил перебраться в «Хапоэль». В НБА мне не дали шанса, все другие клубы подписали нужных им игроков, предложение «Хапоэля» было в силе и осталось единственным хорошим вариантом.

Мы постоянно вели переговоры. С тренером, президентом клуба и моим агентом. Они были готовы ждать, пока я тренировался с командами НБА. Так что счастлив теперь быть здесь», – рассказал бразильский форвард.

Кабокло со скандалом уходил из «Венеции» и «Партизана». Главный тренер «Венеции» Невен Спахия отмечал, что отсутствие предложений из НБА могло стать следствием поведения и репутации игрока.