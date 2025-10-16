«Мемфис» подписал Нэйта Хинтона и отчислил Чарли Брауна

«Гриззлис» продолжают формировать состав перед стартом сезона.

«Мемфис Гриззлис» подписали контракт с атакующим защитником Нейтом Хинтоном, для освобождения места в составе команда отчислила разыгрывающего Чарли Брауна.

26-летний Хинтон (196 см, 95 кг) за три сезона в НБА провел 38 матчей в роли резервного игрока, выступая за «Даллас», «Индиану» и «Хьюстон», набирая в среднем 1,9 очка за 4,5 минуты на площадке.

Большую часть карьеры баскетболист провел в G-лиге. За пять сезонов Хинтон принял участие в 190 матчах, набирая в среднем 13,1 очка, 7,5 подборов, 3,1 передачи и 1,9 перехвата за 31,6 минуты на паркете.