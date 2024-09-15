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Лига ВТБ включила Дуэйна Бэйкона в символическую пятерку Суперкубка вместо Алексы Аврамовича

Дуэйн Бэйкон включен в символическую пятерку Суперкубка-2024.

Единая лига ВТБ объявила об изменении в символической пятерке Суперкубка 2024 года. Лига включила в пятерку атакующего защитника «Зенита» Дуэйна Бэйкона, убрав из нее Алексу Аврамовича (ЦСКА), который получил награду MVP турнира.

«Единая лига ВТБ восстанавливает справедливость и приносит извинения игроку и клубу! Награда Дуэйну Бэйкону будет вручена в ближайшее время», – говорится в сообщении лиги.

Бэйкон в трех матчах Суперкубка набирал в среднем 16,7 очка, 4,0 подбора и 2,3 передачи с эффективностью 12,3 балла. «Зенит» занял третье место.

Таким образом, в символическую пятерку Суперкубка вошли Урош Плавшич («Црвена Звезда»), Би Джей Джонсон («Локомотив-Кубань»), Керем Конан («Бешикташ»), Дуэйна Бэйкон («Зенит») и Девон Акун-Перселл (УНИКС).

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал Единой лиги ВТБ
logoЗенит
logoЕдиная лига ВТБ
logoДуэйн Бэйкон
logoАлекса Аврамович
Суперкубок Единой лиги ВТБ
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