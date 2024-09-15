Илона Корстин: «Суперкубок показал, что уровень чемпионата Единой Лиги ВТБ в предстоящем сезоне будет высоким, а матчи интересными»

Генеральный директор Единой Лиги ВТБ Илона Корстин подвела итоги Суперкубка-2024.

«Сейчас было нелегко пригласить на Суперкубок иностранные клубы. Работа в этом направлении велась на протяжении практически всего года. Я очень рада и благодарна нашим иностранным клубам, что они приехали. Мы доказали самим себе и, наверное, всем в Европе, что наши клубы по спортивному уровню не хуже, а в конкретных матчах даже лучше команд, участвующих в Евролиге и Еврокубке.

Чем больше у клуба бюджет, тем больше у него есть возможностей для того, чтобы приобрести звездных игроков. У российских команд, которые приняли участие в Суперкубке-2024 и по итогам прошлого сезона вошли в Топ-4 в Лиге, есть много возможностей для улучшения организации и привлечения игроков топ-уровня. Суперкубок-2024 показал, что уровень чемпионата Единой Лиги ВТБ в сезоне-2024/25 будет высоким, а матчи интересными!» – заключила Корстин .