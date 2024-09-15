Андрей Ватутин об Алексе Аврамовиче: «Не надо рассчитывать, что приехал волшебник»
Андрей Ватутин высказался о дебюте Алексы Аврамовича за ЦСКА в Суперкубке.
«Считаю, что в профессиональном спорте нет незаслуженных денег. Все получают то, что заслужили. Надеюсь, что Алекса даст нам многое. Напомню что мы выиграли прошлый сезон командой. И сейчас идет работа тренерского штаба, чтобы Аврамович стал одним из пазлов нашего коллектива.
Надеюсь, все получится, но не надо рассчитывать, что приехал волшебник, который в одиночку будут вытаскивать для нас все важные матчи. Мы побеждали как команда, уступаем как команда. Надо оставаться единым коллективом при любом раскладе. Будет команда, придут и успехи», – сказал президент ЦСКА.
В субботу ЦСКА одержал победу над казанским УНИКСом со счетом 87:72 и во второй раз в истории клуба стал чемпионом Суперкубка Единой лиги ВТБ. Аврамович был признан MVP турнира.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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