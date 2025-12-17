Джейлен Брансон: «Восток сильнее, чем его представляют»
Джейлен Брансон пошутил в адрес Дирка Новицки.
Джейлен Брансон помог «Никс» победить «Сперс» в финале Кубка НБА и отыгрался за критическое отношение к Восточной конференции со стороны медиа.
«Восток сильнее, чем его представляют. Понимаю, что вы, парни (Дирку Новицки и Стиву Нэшу) все карьеру провели на Западе. Но ты, Дирк, проиграл восточной команде в финале лет 40 назад.
Хотя стоп. Ты недавно сказал несколько теплых слов в мой адрес, так что забудьте», – пошутил Брансон.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Chaz NBA
