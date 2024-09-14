Андрей Ватутин: «Если бы у «Црвены Звезды» играли Теодосич, Недович и Гедрайтис, то результат Суперкубка мог бы быть другой»
Андрей Ватутин высказался об отсутствии Теодосича и Боломбоя у «Црвены Звезды».
«Честно, не сомневался, что Боломбой не приедет. Если говорить про Милоша, то он действительно серьезно заболел, желаем ему скорейшего выздоровления.
В целом могу сказать, что если бы у «Црвены Звезды» в Москве играли Теодосич, Недович и Гедрайтис, то результат всего турнира мог бы быть другой. Мой друг Яннис Сферопулос сделал хорошую команду, желаю им удачи в Евролиге», – сказал президент ЦСКА.
В субботу ЦСКА одержал победу над казанским УНИКСом со счетом 87:72 и во второй раз в истории клуба стал чемпионом Суперкубка Единой лиги ВТБ.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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