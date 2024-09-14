Андрей Ватутин: «Если бы у «Црвены Звезды» играли Теодосич, Недович и Гедрайтис, то результат Суперкубка мог бы быть другой»

Андрей Ватутин высказался об отсутствии Теодосича и Боломбоя у «Црвены Звезды».

«Честно, не сомневался, что Боломбой не приедет. Если говорить про Милоша , то он действительно серьезно заболел, желаем ему скорейшего выздоровления.

В целом могу сказать, что если бы у «Црвены Звезды » в Москве играли Теодосич, Недович и Гедрайтис , то результат всего турнира мог бы быть другой. Мой друг Яннис Сферопулос сделал хорошую команду, желаю им удачи в Евролиге», – сказал президент ЦСКА.

В субботу ЦСКА одержал победу над казанским УНИКСом со счетом 87:72 и во второй раз в истории клуба стал чемпионом Суперкубка Единой лиги ВТБ.