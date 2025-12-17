0

Митч Джонсон: «Первые 25 игр показали, что «Сперс» могут быть очень хорошей командой»

Митч Джонсон подвел итоги Кубка НБА.

«Сан-Антонио» обыграл «Оклахому», вышел в финал Кубка НБА, но уступил «Никс» в решающем матче за внутрисезонный титул.

«Когда от тебя начинают ожидать побед, поражения приобретают иное значение. Наиболее неудобным вопросом становится то, как ты отвечаешь на подобные неудачи. В последние годы от нас не ждали побед. Теперь все по-другому.

Финальная игра кубка стала второй для нас в полноценном составе. Мы опробовали себя в высококонкурентной среде против действительно хороших команд, опытных, обкатанных в похожих ситуациях.

Это отличный опыт уже для нас. Понимание важности исполнения игровых планов, моменты, когда игра ускользает из твоих рук и надо принять вызов. Фундаментальные вещи, иногда не имеющие непосредственного отношения к баскетболу.

Сейчас мы всерьез расстроены этим проигрышем. Но первые 25 игр показали, что «Сперс» могут быть очень хорошей командой», – заключил главный тренер Митч Джонсон.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
