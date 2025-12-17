Лука Дончич купил игрокам и персоналу «Лейкерс» более 100 электровелосипедов на Рождество
Лука Дончич продолжает радовать одноклубников подарками.
Словенский разыгрывающий «Лейкерс» Лука Дончич заранее раздал рождественские подарки. Игрокам и персоналу «Лейкерс» достались более 100 электровелосипедов.
«Cерьезная модель. Красивый жест», – прокомментировал подарок главный тренер Джей Джей Редик.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Chaz NBA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости