Лука Дончич купил игрокам и персоналу «Лейкерс» более 100 электровелосипедов на Рождество

Лука Дончич продолжает радовать одноклубников подарками.

Словенский разыгрывающий «Лейкерс» Лука Дончич заранее раздал рождественские подарки. Игрокам и персоналу «Лейкерс» достались более 100 электровелосипедов.

«Cерьезная модель. Красивый жест», – прокомментировал подарок главный тренер Джей Джей Редик.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Chaz NBA
