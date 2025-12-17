Кендрик Перкинс: «Сперс» – реальные претенденты на чемпионский титул НБА»

Кендрик Перкинс высоко оценил кубковый поход «Сан-Антонио».

«Сперс» пробились в финал Кубка НБА от Западной конференции, выбив действующих чемпионов НБА «Тандер», но не смогли справиться с «Никс» (113:124).

«Хоть они и проиграли, но заявили о себе всему миру. Их уровня выступления достаточно, чтобы назвать их реальными претендентами на титул.

Если они будут играть таким же образом на протяжении всего сезона, это даст им шанс побороться за победу в финале НБА», – заявил ведущий ESPN.