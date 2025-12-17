0

Кендрик Перкинс: «Сперс» – реальные претенденты на чемпионский титул НБА»

Кендрик Перкинс высоко оценил кубковый поход «Сан-Антонио».

«Сперс» пробились в финал Кубка НБА от Западной конференции, выбив действующих чемпионов НБА «Тандер», но не смогли справиться с «Никс» (113:124).

«Хоть они и проиграли, но заявили о себе всему миру. Их уровня выступления достаточно, чтобы назвать их реальными претендентами на титул.

Если они будут играть таким же образом на протяжении всего сезона, это даст им шанс побороться за победу в финале НБА», – заявил ведущий ESPN.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Oh No He Didn’t
logoКендрик Перкинс
logoНБА
logoОклахома-Сити
logoСан-Антонио
logoКубок НБА
logoНью-Йорк
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
5 быстрых мыслей о финале Кубка НБА и победе «Никс»
58 минут назад
Девин Васселл и Алекс Карузо – авторы лучших моментов матчей Кубка НБА в Лас-Вегасе
сегодня, 07:09Видео
Кубок НБА. Финал. 28 очков Ануноби помогли «Нью-Йорку» победить «Сан-Антонио»
сегодня, 04:09
Главные новости
Джош Харт подпортил Джейлену Брансону празднование победы в Кубке НБА детской шуткой
28 минут назадВидео
Winline Basket Cup. «Мега» примет «Парму»
46 минут назад
Единая лига ВТБ. «Уралмаш» сыграет с ЦСКА, «Зенит» примет «Локомотив-Кубань»
сегодня, 07:49
Евролига. «Жальгирис» примет «Анадолу Эфес», «Партизан» сыграет с «Виртусом» и другие матчи
сегодня, 07:44
Лука Дончич купил игрокам и персоналу «Лейкерс» более 100 электровелосипедов на Рождество
сегодня, 07:35Видео
Джейлен Брансон: «Восток сильнее, чем его представляют»
сегодня, 07:24
Девин Васселл и Алекс Карузо – авторы лучших моментов матчей Кубка НБА в Лас-Вегасе
сегодня, 07:09Видео
Кубок НБА. Финал. 28 очков Ануноби помогли «Нью-Йорку» победить «Сан-Антонио»
сегодня, 04:09
О Джи Ануноби: «Мы испытали себя в бою, и это подготовит нас к плей-офф»
сегодня, 06:38
«Извините, я кое-кого потерял сегодня». Виктор Вембаньяма узнал о смерти бабушки в день финала Кубка НБА
сегодня, 06:26
Ко всем новостям
Последние новости
Adidas подписал долгосрочное партнерское соглашение с немецкой баскетбольной федерацией
13 минут назад
Премьер-лига. Женщины. «Самара» примет московское «Динамо», УГМК сыграет с «Нефтяником»
51 минуту назад
Еврокубок. «Тюрк Телеком» примет «Бурк», «Бешикташ» сыграет с «Лондоном» и другие матчи
59 минут назад
Гендиректор «Самары» Игорь Бочкарев, скорее всего, сменит Ольгу Артешину на посту президента Федерации баскетбола Самарской области
сегодня, 06:59
Еврокубок. «Тренто» выиграл у «Будучности» в овертайме, 27 очков Алексея Николича не помогли «Цедевита-Олимпии» обыграть «Хапоэль Иерусалим»
вчера, 21:33
Василий Карасев о поражении от УНИКСа: «Мы полностью провалили первую четверть, уступив 20 очков»
вчера, 20:21
Велимир Перасович после победы над МБА-МАИ: «Мы очень хорошо начали матч и фактически решили его исход еще в первой четверти»
вчера, 20:14
Премьер-лига. Женщины. «Надежда» уверенно разобралась со «Спартой энд К», МБА дома проиграла «Нике»
вчера, 17:59
Чима Монеке о пропуске белградского дерби из-за травмы: «Когда я понял, что не смогу играть, я заплакал»
вчера, 17:49
Дуэйн Вашингтон об отставке Желько Обрадовича: «Мне не платят за то, чтобы выбирать тренера»
вчера, 16:00