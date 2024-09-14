Михаил Дегтярев: «Нужно поблагодарить Лигу ВТБ за хорошую работу — «Бешикташ» и «Црвена Звезда» были в Москве»

Михаил Дегтярев поблагодарил Единую лигу ВТБ за работу на международной арене.

«Хорошая игра. Игра была с преимуществом ЦСКА, но моменты видели хорошие. У меня жена болела за УНИКС. Поздравляю болельщиков, руководство клубов и лигу с таким финалом.

Нужно поблагодарить лигу за хорошую работу — «Бешикташ » и «Црвена Звезда» были в Москве. Да, есть сложности на международной арене. Коллективный запад создает проблемы, ограничения и санкции. Но мы видим, что некоторые федерации проводят работу. Все зависит от менеджмента, желания и связей. Выражаю благодарность руководителям лиги за хорошую работу», — передает слова министр спорта РФ «Матч ТВ».

В субботу ЦСКА одержал победу над УНИКСом в финале Суперкубка Единой лиги ВТБ (87:72). В турнире участвовали сербская «Црвена Звезда » и турецкий «Бешикташ».