Всеволод Ищенко: «Проигрывали 16 очков, но собрались в защите, стали больше помогать друг другу»

Всеволод Ищенко прокомментировал победу над «Бешикташем».

«На этом турнире от нас требовалась командная игра, с каждым матчем мы ее улучшали. В игре с «Бешикташем » в первой половине сплотились не до конца, проигрывали 16 очков, но собрались в защите, стали больше помогать друг другу. Такие игры очень хорошо помогают команде.

Ты стал одним из героев матча. Для тебя важно показать себя на таком уровне против именитого соперника?

Конечно, всегда хочется не только командных успехов, но и индивидуальных. Но это не особо важно, когда происходит такая концовка.

Тебе предстоит дебютный сезон в Единой лиге ВТБ. Готов морально и физически?

Физически, скорее всего, да. А морально надо еще поработать над спокойствием на площадке в плане организации, игры при плотной опеке, — сказал защитник «Локомотива-Кубань».

В субботу «Локомотив ‑Кубань» в овертайме одержал победу над турецким «Бешикташем» (97:96 ОТ) в матче за пятое место Суперкубка Единой лиги ВТБ.