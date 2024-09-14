Анатолий Мещеряков: «Андрей Ведищев не назначал самого себя, этому предшествовало согласование со всеми управляющими органами клуба»

Анатолий Мещеряков поддерживает назначение Андрея Ведищева главным тренером.

— Какими вам видятся перспективы «Локо» в новом сезоне? И как оцените тот факт, что президент клуба Андрей Ведищев сам себя назначил на пост главного тренера команды?

— Смотрите, Андрей Владимирович точно не назначал самого себя. Потому что этому предшествовала определенная работа и согласование со всеми управляющими органами клуба. Это первое. Второе — то, что сегодняшний матч завершился победой, думаю, говорит о том, что «Локомотив» на верном пути по подготовке к сезону. Потому что Суперкубок можно рассматривать исключительно как подготовительный турнир. И в отличие от остальных клубов Единой лиги в команде произошли наибольшие изменения. Команда молодая, игроки молодые, и поэтому нужно определенное время, чтобы создать командную «химию» и сыграться. Думаю, что этому и посвящен весь этот этап. Посмотрим.

— Что думаете о перспективах Ведищева‑тренера?

— Точно не хочу забегать вперед. Я поддерживаю его решение. Исходя из той стратегии, которой следует клуб уже на протяжении практически десяти лет после принятия решения о создании своей академии и вклада в нее существенных ресурсов по развитию своей молодежи, это понятное решение. Потому что необходимо ресурс молодых игроков максимально использовать, — сказал бывший председатель правления «Локомот ива‑Кубань».