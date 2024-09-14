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Антониус Кливленд попаданием из-за дуги под сирену принес «Локо» победу над «Бешикташем»

«Локомотив-Кубань» вырвал победу у «Бешикташа» в матче за 5-е место Суперкубка.

Атакующий защитник «Локо» Антониус Кливленд принес победу краснодарской команде, забросив из-за дуги под сирену об окончании овертайма (97:96 ОТ).

При счете 96:94 в пользу турецкого клуба за 1,3 секунды до конца Кливленд получил мяч в двух метрах от трехочковой дуги и отправил его в кольцо.

«Локомотив-Кубань» занял пятое место в Суперкубке Единой лиги ВТБ.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал Единой лиги ВТБ
logoЛокомотив-Кубань
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Антониус Кливленд
Суперкубок Единой лиги ВТБ
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