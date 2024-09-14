Инсайдер Зак Лоу: «Очень вероятно, что Джейсон Тейтум никогда не выиграет награду MVP»

Зак Лоу считает, что Джейсон Тейтум никогда не получит награду MVP лиги.

«Очень вероятно, что Джейсон Тейтум никогда не выиграет награду MVP. Это наиболее вероятный сценарий для его карьеры. Он уже был лучшим игроком в лучшей команде лиги в прошлом сезоне и занял шестое место в голосовании за MVP.

У Тейтума просто нет таких показателей, как у Йокича, Эмбиида, Гилджес-Александера, Янниса, и, возможно, еще пары парней. Это не просто грубая статистика, он не был таким эффективным на площадке, как те парни в прошлом сезоне, и он не создает столько передач для своих партнеров по команде, как некоторые из тех парней», – сказал инсайдер ESPN.