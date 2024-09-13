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Кендрик Перкинс о желании Тейтума стать MVP: «Эгоистично, но я говорю это без негатива»

Кендрик Перкинс прокомментировал желание Джейсона Тейтума стать MVP НБА.

Форвард «Селтикс» выбрал себя в качестве будущего MVP во время интервью Джимми Фэллону.

«Эгоистично, но я говорю это без негатива. Понимаю, что баскетбол – командный вид спорта. Чемпионские звания помогли оставить наследие многим парням. Меня до сих пор называют чемпионом НБА.

Но если человек хочет выиграть индивидуальные награды, я полностью за. Кевин Гарнетт и я в 2009-2010 годах ввязывались в жаркие споры, которые едва не стоили нам отношений после того, как мы выиграли чемпионат. Кей Джи думал, что я играю, чтобы попытаться попасть в команду на Матч всех звезд, и так оно и было! У меня были свои личные планы. И Кей Джи пришлось подумать об этом, он пришел ко мне через несколько дней и сказал: «Перк, на самом деле я должен был желать, чтобы ты попал на Матч всех звезд, ты должен хотеть этого для себя».

Поэтому я не вижу проблем в том, что игрок может быть несколько эгоистичным и стремиться добиться чего-то индивидуально», – считает экс-игрок «Бостона», а ныне баскетбольный эксперт.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA on ESPN
logoБостон
logoКендрик Перкинс
logoКевин Гарнетт
logoНБА
logoДжейсон Тейтум
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