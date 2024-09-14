«Бостон» отчислил Джордана Шакела
«Селтикс» расстались с Джорданом Шакелом.
Ранее клуб заключил с атакующим защитником (26 лет, 198 см) негарантированный контракт Exhibit 10. Это позволит Шакелу получить бонус, если он будет играть за «Мэн» в G-лиге в этом сезоне.
В прошлом сезоне Шакел выступал за «Мэн», набирая 13,0 очка и 5,2 подбора в среднем за матч.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Real GM
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