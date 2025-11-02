Майлз Бриджес о проблемах «Хорнетс»: «Соперники играют с нами жестко, а мы не отвечаем тем же»

Форвард «Шарлотт» объяснил, почему у команды возникают проблемы в защите.

После шести стартовых матчей сезона, в которых «Хорнетс» одержали две победы и четыре раза проиграли, команда пропускает в среднем по 124 очка за игру.

«Мы недостаточно общаемся на площадке. Соперники играют с нами жестко, а мы не отвечаем им тем же – в этом и есть главная проблема. Нам просто нужно быть более физически настойчивыми», – заявил Майлз Бриджес после поражения от «Миннесоты» со счетом 105:122.