0

Джейлен Грин уже участвует в контактных тренировках и близок к дебюту за «Финикс»

«Санз» рассчитывают на скорейшее возвращение Джейлена Грина.

Травма задней поверхности правого бедра, полученная еще на тренировочном сборе, не позволила 23-летнему игроку выйти на площадку с начала сезона.

В субботу Грин сделал заметный шаг вперед в восстановлении, приняв участие в полноценной контактной тренировке 5 на 5.

«Он провел полную тренировку перед основным занятием. Это хороший знак. Посмотрим, как он себя почувствует сегодня вечером и завтра», – рассказал главный тренер команды Джордан Отт.

Точная дата возвращения Грина пока неизвестна, однако его участие в полноценных тренировках говорит о том, что вскоре он дебютировать в составе «Финикса».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Arizona Republic
logoФиникс
Джордан Отт
logoНБА
logoДжейлен Грин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Диллон Брукс пропустит игру против «Сан-Антонио» из-за растяжения мышц корпуса
сегодня, 16:49
На спине Джейлена Грина появилась татуировка с его подругой Драей Мишель, которая старше баскетболиста на 17 лет
сегодня, 07:10Видео
36+9 от Девина Букера помогли «Финиксу» прервать серию из 4 поражений
вчера, 14:15Видео
Главные новости
Кевон Луни о форме Зайона Уильямсона: «Он пришел в тренировочный лагерь в отличной форме. Его тело выглядело великолепно»
3 минуты назад
Джоэл Эмбиид оштрафован на 50 000 долларов за неприличный жест в матче с «Бостоном»
35 минут назад
Майлз Бриджес о проблемах «Хорнетс»: «Соперники играют с нами жестко, а мы не отвечаем тем же»
сегодня, 18:41
НБА. «Оклахома» примет «Новый Орлеан», «Лейкерс» сыграют с «Майами» и другие матчи
сегодня, 18:27
Жорди Фернандес: «Ник Клэкстон может стать лидером защиты «Бруклина»
сегодня, 18:03
Купер Флэгг об адаптации к НБА: «Я пока не реализую много бросков и не настолько эффективен, как хотел бы. Но не думаю, что об этом стоит переживать»
сегодня, 17:39
Рик Карлайл о Куэнтоне Джексоне: «Он – атакующий игрок, и должен находиться в атакующем режиме»
сегодня, 17:13
Диллон Брукс пропустит игру против «Сан-Антонио» из-за растяжения мышц корпуса
сегодня, 16:49
Даг Кристи о Расселле Уэстбруке: «Расс не боится трудностей. На все мои просьбы он отвечает: «Да, тренер, я с вами»
сегодня, 16:33
«Все, кроме звезд, остаются, грубо говоря, в пролете». Игроки НБА рассказали о последствиях введения «второго жесткого потолка»
сегодня, 15:34
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Монако» уверенно обыграл «Лимож», «Булазак» крупно проиграл «Парижу»
45 секунд назад
Омер Юртсевен выбыл на три недели из-за травмы приводящей мышцы
23 минуты назад
Чемпионат Италии. «Трапани Шарк» вырвала победу у «Брешии» в концовке, «Милан» разгромил «Реджо-Эмилию» и другие матчи
56 минут назадLive
Георгиос Барцокас: «Работа нашей команды за последние 6–7 лет является примером для подражания, стиль игры «Олимпиакоса» изучают на тренерских семинарах»
сегодня, 18:59
ACB. 20 очков Девонте Кейкока помогли «Мурсии» обыграть «Барселону», «Баскония» принимает «Тенерифе» и другие матчи
сегодня, 18:25Live
Адриатическая лига. «Спартак Суботица» играет с «Црвеной Звездой»
сегодня, 18:05Live
Премьер-лига. Женщины. «Ника» проиграла УГМК, Курское «Динамо» разгромило «Спарту энд К» и другие результаты
сегодня, 17:22
Чемпионат Турции. «Мерсин» проиграл «Фенербахче» и другие результаты
сегодня, 17:15
Чемпионат Греции. «Олимпиакос» победил «Ираклис», «Миконос» в напряженной концовке обыграл «Марусси»
сегодня, 16:08
Сергей Козин: «Не забили свои броски, также не смогли остановить набор легких очков от УНИКСа. Такие игры не выигрываются»
сегодня, 16:05