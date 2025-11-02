Джейлен Грин уже участвует в контактных тренировках и близок к дебюту за «Финикс»
«Санз» рассчитывают на скорейшее возвращение Джейлена Грина.
Травма задней поверхности правого бедра, полученная еще на тренировочном сборе, не позволила 23-летнему игроку выйти на площадку с начала сезона.
В субботу Грин сделал заметный шаг вперед в восстановлении, приняв участие в полноценной контактной тренировке 5 на 5.
«Он провел полную тренировку перед основным занятием. Это хороший знак. Посмотрим, как он себя почувствует сегодня вечером и завтра», – рассказал главный тренер команды Джордан Отт.
Точная дата возвращения Грина пока неизвестна, однако его участие в полноценных тренировках говорит о том, что вскоре он дебютировать в составе «Финикса».
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Arizona Republic
