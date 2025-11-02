Джоэл Эмбиид оштрафован на 50 000 долларов за неприличный жест в матче с «Бостоном»
НБА оштрафовала Джоэла Эмбиида на 50 000 долларов.
Лига официально объявила о штрафе в адрес 31-летнего центрового «Филадельфии» за неприличный жест, совершенный на площадке.
Инцидент произошел за 7 минут до конца первой четверти матча «Сиксер» против «Бостона», который завершился поражением «Филадельфии» с разницей в одно очко (108:109).
Джоэл Эмбиид смазал потенциально победный трехочковый, «Филадельфия» проиграла первый матч в сезоне
