Джоэл Эмбиид оштрафован на 50 000 долларов за неприличный жест в матче с «Бостоном»

НБА оштрафовала Джоэла Эмбиида на 50 000 долларов.

Лига официально объявила о штрафе в адрес 31-летнего центрового «Филадельфии» за неприличный жест, совершенный на площадке.

Инцидент произошел за 7 минут до конца первой четверти матча «Сиксер» против «Бостона», который завершился поражением «Филадельфии» с разницей в одно очко (108:109).

Джоэл Эмбиид смазал потенциально победный трехочковый, «Филадельфия» проиграла первый матч в сезоне