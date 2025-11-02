Жорди Фернандес: «Ник Клэкстон может стать лидером защиты «Бруклина»

Тренер «Нетс» рассчитывает, что Ник Клэкстон поможет укрепить защиту команды.

«Все очень просто. Ник – очень хороший защитник. И он недоволен [собой]. У него высокие стандарты, и он строг к себе... Мы все вместе, и я в него верю.

В прошлом году у нас был отличный отрезок, когда мы играли на высоком уровне в нападении, а сейчас это не так. Поэтому важны стабильность, совместная работа и вера друг в друга.

Мы знаем, что Ник великолепно защищает кольцо, может перехватывать передачи, быстро бегать по площадке и бороться за подборы. Я верю, что он способен на все это. И он сам тоже верит», – сказал Жорди Фернандес .

«Бруклин » проиграл все пять стартовых матчей сезона. Следующий шанс прервать серию неудач – 3 ноября в 02:00 мск, когда команда встретится с «Филадельфией».