0

Рик Карлайл о Куэнтоне Джексоне: «Он – атакующий игрок, и должен находиться в атакующем режиме»

Джексон установил личный рекорд результативности в матче против «Голден Стэйт».

«Он – атакующий игрок, и должен находиться в атакующем режиме. Куэнтон действительно гибридный защитник. Он играет и на позиции первого номера, и на позиции второго. Но важно, чтобы он оставался тем, кем является по своей сути – атакующим игроком. И сегодня Куэнтон атаковал.

У него была сложная задача – всю игру преследовать Стефа Карри. Мы практически синхронизировали их игровое время. На самом деле нам пришлось вернуть Квенти обратно до того, как Карри снова вышел, потому что РэйДжей [Деннис] немного устал, и пришло время дать ему отдых.

И затем, думаю, именно два его трехочковых и тот бросок от щита, закрепили победу, стали ключевыми в матче. Для Куэнтона это, должно быть, было потрясающим чувством», – сказал Карлайл.

Куэнтон Джексон набрал 25 очков, сделал 6 подборов и 10 передач в победном матче против «Уорриорз», обновив личные рекорды по очкам и ассистам.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Youtube-канал «Индианы»
logoИндиана
Куэнтон Джексон
logoРик Карлайл
logoНБА
logoГолден Стэйт
logoСтефен Карри
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Стефен Карри взял на себя ответственность за поражение от «Индианы»: «Я усложнил задачу всем нам»
сегодня, 12:33
«Индиана» отыгралась с «-9» и одолела «Голден Стэйт» в напряженной концовке
сегодня, 07:56Видео
Аарон Несмит обновил личный рекорд по очкам в победной игре с «Уорриорз» – 31
сегодня, 04:31Видео
Главные новости
Джейлен Грин уже участвует в контактных тренировках и близок к дебюту за «Финикс»
5 минут назад
Жорди Фернандес: «Ник Клэкстон может стать лидером защиты «Бруклина»
23 минуты назад
Купер Флэгг об адаптации к НБА: «Я пока не реализую много бросков и не настолько эффективен, как хотел бы. Но не думаю, что об этом стоит переживать»
47 минут назад
Диллон Брукс пропустит игру против «Сан-Антонио» из-за растяжения мышц корпуса
сегодня, 16:49
Даг Кристи о Расселле Уэстбруке: «Расс не боится трудностей. На все мои просьбы он отвечает: «Да, тренер, я с вами»
сегодня, 16:33
«Все, кроме звезд, остаются, грубо говоря, в пролете». Игроки НБА рассказали о последствиях введения «второго жесткого потолка»
сегодня, 15:34
Единая лига ВТБ. МБА-МАИ обыграл «Автодор», УНИКС разгромил «Пари НН»
сегодня, 14:55
Несколько клубов НБА пристально следят за развитием отношений между Морэнтом и «Гриззлис» (Шэмс Чарания)
сегодня, 14:40
Джош Харт о роли запасного: «На протяжении всего сезона будет борьба с эгоистичным взглядом на вещи»
сегодня, 13:44
Кевин Дюрэнт о восстановлении Джейсона Тейтума: «Он выглядит потрясающе»
сегодня, 13:21
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. 20 очков Девонте Кейкока помогли «Мурсии» обыграть «Барселону», «Баскония» принимает «Тенерифе» и другие матчи
1 минуту назадLive
Адриатическая лига. «Спартак Суботица» играет с «Црвеной Звездой»
21 минуту назадLive
Чемпионат Франции. «Лимож» принимает «Монако», «Булазак» крупно проиграл «Парижу»
22 минуты назадLive
Премьер-лига. Женщины. «Ника» проиграла УГМК, Курское «Динамо» разгромило «Спарту энд К» и другие результаты
сегодня, 17:22
Чемпионат Турции. «Мерсин» проиграл «Фенербахче» и другие результаты
сегодня, 17:15
Чемпионат Италии. «Трапани Шарк» играет с «Брешией», «Реджо-Эмилия» примет «Милан» и другие матчи
сегодня, 16:50Live
Чемпионат Греции. «Олимпиакос» победил «Ираклис», «Миконос» в напряженной концовке обыграл «Марусси»
сегодня, 16:08
Сергей Козин: «Не забили свои броски, также не смогли остановить набор легких очков от УНИКСа. Такие игры не выигрываются»
сегодня, 16:05
Эди Тавареш установил рекорд Лиги ACB по блок-шотам
сегодня, 15:57
Василий Карасев о матче с «Автодором»: «Очень тяжелая, нужная и важная победа»
сегодня, 14:50