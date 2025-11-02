Рик Карлайл о Куэнтоне Джексоне: «Он – атакующий игрок, и должен находиться в атакующем режиме»

Джексон установил личный рекорд результативности в матче против «Голден Стэйт».

«Он – атакующий игрок, и должен находиться в атакующем режиме. Куэнтон действительно гибридный защитник. Он играет и на позиции первого номера, и на позиции второго. Но важно, чтобы он оставался тем, кем является по своей сути – атакующим игроком. И сегодня Куэнтон атаковал.

У него была сложная задача – всю игру преследовать Стефа Карри . Мы практически синхронизировали их игровое время. На самом деле нам пришлось вернуть Квенти обратно до того, как Карри снова вышел, потому что РэйДжей [Деннис] немного устал, и пришло время дать ему отдых.

И затем, думаю, именно два его трехочковых и тот бросок от щита, закрепили победу, стали ключевыми в матче. Для Куэнтона это, должно быть, было потрясающим чувством», – сказал Карлайл .

Куэнтон Джексон набрал 25 очков, сделал 6 подборов и 10 передач в победном матче против «Уорриорз», обновив личные рекорды по очкам и ассистам.