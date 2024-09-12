Патрик Беверли: «Хотел бы увидеть Джулиуса Рэндла в составе «Сакраменто»

Патрик Беверли хотел бы, чтобы Джулиус Рэндл перешел в «Кингз».

«Неприятно, когда твоя команда подписывает игроков на твою позицию. Все, кого подписывают «Никс» – игроки его типа. Я имею в виду, что все ясно. Когда «Клипперс» заполучили Джеймса Хардена, я знал, что Пол Джордж уйдет оттуда. Один плюс один — два.

Однако в защиту «Никс» можно сказать, что они добились большого успеха без него. Вероятно, это был самый большой успех «Никс» с тех пор, как в команде появился Джулиус Рэндл . Мне нравится смотреть на ситуацию с обеих сторон. Для Рэндла ситуация неприятная. Всего год назад его майки были повсюду. Но также всего год назад «Никс» боролись за выход в плей-офф.

В этом нет ничего личного. В НБА не бывает ничего личного, это всегда бизнес.

Я бы хотел увидеть Рэндла в составе «Сакраменто ». Это было бы круто», – сказал разыгрывающий «Хапоэля Тель-Авив».