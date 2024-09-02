Брайан Уиндхорст: «Джулиуса Рэндла очень легко обменять благодаря его зарплате»
Эксперт Брайан Уиндхорст оценил шансы на обмен Джулиуса Рэндла
Журналист ESPN считает, что сделка может легко осуществиться благодаря зарплате форварда в 29 миллионов долларов на сезон-24/25 (опция игрока в 2025 году).
«Из-за зарплаты в 29 миллионов долларов Рэндл чрезвычайно легко обменивается. И у «Никс» все еще есть пара выборов в первом раунде, которые они могут обменять», – сказал Уиндхорст.
29-летний Рэндл в прошлом сезоне провел 46 матчей и пропустил вторую половину чемпионата из-за травмы плеча. Средние показатели – 24,0 очка, 9,2 подбора и 5,0 передачи за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Ahn Fire Digital
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