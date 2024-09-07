Джулиус Рэндл пошутил по поводу отсутствия своих маек в магазине «Никс»
Джулиус Рэндл отреагировал на пост в соцсетях
Болельщик выложил фотографию из магазина «Никс», написав, что майки звездного форварда не продаются.
«Правда выйдет на свет», – написал Рэндл.
Ходят слухи, что «Нью-Йорк» может обменять форварда.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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