Андре Миллер: «Если Джейлен Брансон повторит то, что делал в плей-офф, я назову его мегазвездой»

Андре Миллер высоко оценил успех Джейлена Брансона

«Он вышел на пик в прошлом сезоне. Резко поднялся. И серьезно тянул команду на себе. Не знаю, готов ли он делать это постоянно, учитывая его физические данные. А люди будут ждать от него чего-то подобного. Он нашел свою игру, дал команде победы, но было видно, насколько уставшим он был после всего этого. Ему нужны Джулиус Рэндл , Микэл Бриджес и остальные парни.

Если он сможет повторить то, что делал в плей-офф, я назову его мегазвездой. Он войдет в топ-5 лучших разыгрывающих лиги, в категорию претендентов на MVP. Но не знаю, насколько он захочет повторять. Ему нужно найти баланс в игре», – заключил бывший баскетболист.

Брансон набирал 32,4 очка, 3,3 подбора и 7,5 передачи в плей-офф-2024 и довел «Никс» до 7-го матча второго раунда, где уступил «Индиане».