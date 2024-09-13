Хуан Тоскано-Андерсон: «Верю, что G-лига – второй по силе чемпионат в мире. Хочу доказать это на Межконтинентальном кубке»
Хуан Тоскано-Андерсон оценил уровень Лиги развития НБА.
Чемпион НБА с «Голден Стэтй» в составе сборной G-лиги участвует в Межконтинентальном кубке. В первом матче команда уверенно обыграла аргентинскую «Кимсу» (78:65).
В активе свингмена 13 очков, 8 подборов и 6 передач.
«Верю, что G-лига – второй по силе чемпионат в мире. Хочу доказать это на Межконтинентальном кубке. Мы будем агрессивными и заявим о себе», – сказал Тоскано-Андерсон.
Мексиканский баскетболист при это не исключил, что может перейти в одну из лиг, которые представлены в турнире ФИБА.
«Если не удастся пробиться в НБА, то я буду открыт для игры в одной из лиг, которые представлены на этом Кубке», – заявил Хуан.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Eurohoops
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