Межконтинентальный кубок ФИБА. «Тасмания» – «Кимса», «Аль-Рияди» против «Уникахи»
Сегодня в Сингапуре продолжится Межконтинентальный кубок ФИБА.
Во второй день группового этапа австралийская «Тасмания» встретится с аргентинским клубом «Кимса», ливанский «Аль-Рияди» сыграет с испанской «Уникахой».
Межконтинентальный кубок ФИБА
Сингапур
Групповой этап
Группа А
Аль-Рияди Ливан – Уникаха Испания
13 сентября. 15:00
Положение команд: Уникаха Испания – 1-0, Аль-Рияди Ливан – 0-0, Петру Атлетику Ангола – 0-1.
Группа B
Тасмания Австралия – Кимса Аргентина
13 сентября. 12:00
Положение команд: G-лига Юнайтед США – 1-0, Тасмания Австралия – 0-0, Кимса Аргентина – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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