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Межконтинентальный кубок ФИБА. «Тасмания» – «Кимса», «Аль-Рияди» против «Уникахи»

Сегодня в Сингапуре продолжится Межконтинентальный кубок ФИБА.

Во второй день группового этапа австралийская «Тасмания» встретится с аргентинским клубом «Кимса», ливанский «Аль-Рияди» сыграет с испанской «Уникахой».

Межконтинентальный кубок ФИБА

Сингапур

Групповой этап

Группа А

Аль-Рияди Ливан – Уникаха Испания

13 сентября. 15:00

Положение команд: Уникаха Испания – 1-0, Аль-Рияди Ливан – 0-0, Петру Атлетику Ангола – 0-1.

Группа B

Тасмания Австралия – Кимса Аргентина

13 сентября. 12:00

Положение команд: G-лига Юнайтед США – 1-0, Тасмания Австралия – 0-0, Кимса Аргентина – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
результаты
logoУникаха
Межконтинентальный кубок
Тасмания
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